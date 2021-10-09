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السبت، 09-10-2021 04:18 م

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

رئاسة


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي الذي يعتبر من أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ حوالي 24 بالمئة، وفي توفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية الى مختلف الأسواق.

وأكدت، خلال رعايتها مندوبة عن رئيس الوزراء افتتاح مصنع “المعاصرون لصناعة الخزانات والأكياس البلاستيكية (الجامبو)”، ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 23 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقالت إن الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع ضمن برنامج أولويات عملها موجهة لدعم القطاع الصناعي ومن ذلك العمل على تطوير برامج لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بما يمكن المستثمرين الصناعيين من زيادة صادراتهم إلى مختلف الأسواق وزيادة حصة منتجاتهم في السوق المحلي، مؤكدة حرص الوزارة على تشاركية العلاقة مع القطاع الصناعي ومختلف القطاعات لأجل تحديد الصعوبات وبلورة المقترحات اللازمة لحلها بالطرق الممكنة.

وأعربت الوزيرة، التي جالت والحضور على جميع خطوط الإنتاج داخل المصنع، عن تقديرها بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية وحرص القائمين عليها على تطويرها وتحديثها لتكون متميزة على مستوى المنطقة.

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