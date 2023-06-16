الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

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الجمعة، 16-06-2023 05:09 م

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

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الوكيل الإخباري - حذر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود من إعلان مزيف يتم تداوله يستخدم اسمها ويدعي صرف الوزارة لمبالغ مالية للأسر المحتاجة. اضافة اعلان


وأكد الزيود أن ما ورد في الإعلان عار عن الصحة تماما ولا علاقة للوزارة به، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين. 

ودعا المواطنين على ضرورة تحري الدقة، ومراجعة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني لها للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة التي تستخدم اسمها بشكل مزيف. 

وأشار الزيود إلى أن هذا التوضيح يأتي حرصاً من الوزارة على عدم وقوع المواطنين ضحايا لمثل هذه المحاولات من عمليات الاحتيال.

 




 

 


 

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