العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- حذر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود من إعلان مزيف يتم تداوله يستخدم اسمها ويدعي صرف الوزارة لمبالغ مالية للأسر المحتاجة.وأكد الزيود أن ما ورد في الإعلان عار عن الصحة تماما ولا علاقة للوزارة به، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين.ودعا المواطنين على ضرورة تحري الدقة، ومراجعة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني لها للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة التي تستخدم اسمها بشكل مزيف.وأشار الزيود إلى أن هذا التوضيح يأتي حرصاً من الوزارة على عدم وقوع المواطنين ضحايا لمثل هذه المحاولات من عمليات الاحتيال.