العمل تعلن عن استقبال شكاوى التأخر بإستلام التصاريح

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص تأخير معاملات تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية للعاملات في المنازل خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي للعاملة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى التقدم مباشرة بشكوى في حال لم تصل عاملة المنزل التي طلبها خلال شهرين من تاريخ الطلب من مكتب الاستقدام.

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ولفتت إلى أنها تستقبل جميع أنواع هذه الشكاوى بحق أي مكتب من مكاتب استقدام العاملين في المنازل على أرقام الهواتف التالية 06/2221020 فرعي (1074/ 1075)، أو هاتف رقم 06/5008080‪



وأكدت الوزارة أنه بإمكان أي مواطن أيضا معرفة تكاليف استقدام العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.mol.gov.jo

