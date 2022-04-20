الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

كنعان: القدس خط أحمر وأولوية في الفكر الهاشمي

دعوة لتصنيع الغذاء محليا إثر الأزمات العالمية

الأردن يستضيف الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بشان القدس

الضمان يوضح حول شروط صرف السلف لشراء سنوات الخدمة لغايات التقاعد

العمل تعلن عن استقبال شكاوى التأخر بإستلام التصاريح

الخلايلة: سجاد جديد لفرش المسجد الأقصى المبارك قريباً

الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

الأربعاء، 20-04-2022 12:09 م

العمل تعلن عن استقبال شكاوى التأخر بإستلام التصاريح

العمل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص تأخير معاملات تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية للعاملات في المنازل خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي للعاملة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقدم مباشرة بشكوى في حال لم تصل عاملة المنزل التي طلبها خلال شهرين من تاريخ الطلب من مكتب الاستقدام. 

اضافة اعلان


ولفتت إلى أنها تستقبل جميع أنواع هذه الشكاوى بحق أي مكتب من مكاتب استقدام العاملين في المنازل على أرقام الهواتف التالية 06/2221020 فرعي (1074/ 1075)، أو هاتف رقم 06/5008080‪


وأكدت الوزارة أنه بإمكان أي مواطن أيضا معرفة تكاليف استقدام العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.mol.gov.jo


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عيد

الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

main_image610fe5eeb709e

مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل العاملين في النقل البري

porody-baranov-600x450-1

الإحصاءات: ارتفاع أعداد الأغنام في الأردن

امتحانات

أهالي طلبة مدرسة اليرموك يطالبون بإعادة قاعات التوجيهي لها العام الحالي

0L5A1066

1032 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الأقصى

كنعان: القدس خط أحمر وأولوية في الفكر الهاشمي

أخبار متعلقة
وزارة عمل 3

بعد حادثة مصنعي إربد والمفرق .. العمل مستمرة بتكثيف الرقابة على المنشآت

3202215171446351942932

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك لمنتسبي الأمن العام بمناسبة رمضان

العمل

7.744 شكوى بعدم دفع الأجور ترد وزارة العمل خلال 2021

5

مواطنون في مادبا يشكون ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان

كلاب

الكلاب الضالة تشكل مصدر خوف وقلق في مأدبا

iGr1xwegLM39D00jdCHtxOiTbp1wuaroassrF9Bn

وظائف للأردنيين في قطر - رابط