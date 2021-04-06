العواد لـ الوكيل: 4 آلاف مطعم ومقهى أغلق منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد البنك المركزي بضرورة الالتفات إلى الحالة الاقتصادية والمالية العامة لمختلف القطاعات التجارية وفي مقدمتها المنشأت العاملة في قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي.

اضافة اعلان



وأضاف العواد، الثلاثاء، لـ "الوكيل الإخباري" أن 4 ألاف مطعم ومقهى ومحل حلويات أغلق من بداية الجائحة إلى الآن في كافة محافظات المملكة.

وبيّن أن العاملين بالقطاع بحاجة إلى قروض ميسرة وبفائدة لا تزيد عن نسبة ٢٪؜ من خلال الحزمة المالية المخصصة لدعم هذه القطاعات المتضررة بتعميم من البنك المركزي لكافة البنوك بالمملكة.



وقال العواد " أنين التجار وعاملي القطاع يعلو باستمرار"، مشيرا إلى أن الأعباء المادية والخسائر تؤرق أصحاب المطاعم و المقاهي إثر جائحة فيروس كورونا.

