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الثلاثاء، 06-04-2021 11:31 ص

العواد لـ الوكيل: 4 آلاف مطعم ومقهى أغلق منذ بدء الجائحة

المطاعم


الوكيل الإخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد البنك المركزي بضرورة الالتفات إلى الحالة الاقتصادية والمالية العامة لمختلف القطاعات التجارية وفي مقدمتها المنشأت العاملة في قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي.

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وأضاف العواد، الثلاثاء، لـ "الوكيل الإخباري" أن 4 ألاف مطعم ومقهى ومحل حلويات أغلق من بداية الجائحة إلى الآن في كافة محافظات المملكة.

 

وبيّن أن العاملين بالقطاع بحاجة إلى قروض ميسرة وبفائدة لا تزيد عن نسبة ٢٪؜ من خلال الحزمة المالية المخصصة لدعم هذه القطاعات المتضررة بتعميم من البنك المركزي لكافة البنوك بالمملكة.


وقال العواد " أنين التجار وعاملي القطاع يعلو باستمرار"، مشيرا إلى أن الأعباء المادية والخسائر تؤرق أصحاب المطاعم و المقاهي إثر جائحة فيروس كورونا. 


 




 

 


 

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