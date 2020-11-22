العوايشة يكشف حالات المخالفات على الكمامات داخل المركبات

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، أيمن العوايشة، الأحد، إن ارتداء الكمامة بطريقة غير صحيحة تستوجب تنظيم الضبط المخصص للمخالفة.وأضاف العوايشة، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن عدم وضع الكمامة على الأنف يستوجب المخالفة، أما إذا كانت الكمامة تالفة أيضا، فإنه يخالف مرتديها.وأوضح أنه إذا كان الشخص لوحده في مركبته الخاصة، دون ارتداء الكمامة، فإنه يعتبر غير مخالف لأوامر الدفاع، المتعلقة بارتداء الكمامة.وأشار إلى أنه إذا كان عدد من أفراد الأسرة في مركبة واحدة، دون ارتداء كمامة، لا يستوجب الأمر تسجيل مخالفات بحقهم.وإذا كان تاجر يجلس لوحده داخل محله التجاري، دون ارتداء الكمامة، وفي ظل عدم وجود مواطنين داخل المتجر، فإن الأمر أيضا لا يستوجب المخالفة، أما إذا كان هنالك زبائن، فإنه يجب مخالفته، وفقا للعوايشة.وبيّن العوايشة، أنه من الوارد، مخالفة الشخص أكثر من مرّة في اليوم الواحد، لعدم ارتداء الكمامة.وسجلت مديرية الأمن العام 13716 مخالفة بحق الأشخاص لعدم ارتدائهم الكمامة، أو وضعها بشكل غير صحيح.