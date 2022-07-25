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الإثنين، 25-07-2022 05:01 م

العون الطبي تطلق حملة لمكافحة فقر الدم لدى الأطفال في الجيزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين عن حملة "فقر الدم بسبب نقص الحديد"، تستهدف فئة الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة في احدى مراكزها الطبية في لواء الجيزة.

وقالت مديرة مركز عيادات اختصاص مخيم الطالبية، التابع للجمعية، ذكريات مصاروة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن الحملة تشمل الكشفية المجانية في عيادة الطب العام والطوارئ، وفحص الدم الشامل CBC مجاناً، وفحص مخزون الحديد والعلاج إذا لزم الأمر.

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