مؤتمر القمة الدولية في الأمن السيبراني آب المقبل

الوكيل الاخباري - تنظم الجمعية الأردنية التوعوية لحماية المعلومات، مؤتمر "القمة الدولية في الأمن السيبراني"، الذي سيعقد في عمان في الفترة 15-16 من شهر آب المقبل، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع شركة "تريسكون" العالمية المتخصصة في تنظيم مؤتمرات الأمن السيبراني.



وأعلنت الجمعية اليوم الثلاثاء خلال لقاء صحفي عن فعاليات المؤتمر، الذي يستضيف شركات عالمية و مقدمي الخدمات السيبرانية وشركات محلية مزودة للخدمة اضافة الى مختصين وعاملين في المجال.

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