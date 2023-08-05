العيسوي يرعى احتفالية "شكرا سيدنا" بمخيم حطين بلواء الرصيفة

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، المهرجان الاحتفالي الذي نظمته فاعليات مجتمع محلي بمنطقة مخيم حطين في لواء الرصيفة تحت عنوان "شكرا سيدنا".



وأشار العيسوي، في كلمة له خلال الحفل الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ الزرقاء حسن الجبور ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالأردن، والسير به نحو مستقبل أفضل.



ولفت إلى موقف الأردن الثابت وجهود جلالة الملك تجاه دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية، مبينا أن تعزيز صمود الأشقاء المقدسيين والتخفيف من معاناتهم من أولويات جلالة الملك، وتشغل حيزا كبيرا من نشاطات جلالته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



وأشار إلى الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالة الملك لأبناء المخيمات في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين الظروف المعيشية لهم، إلى جانب جهود جلالته المستمرة لحث المجتمع الدولي على استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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