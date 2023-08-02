الامن العام يكشف تفاصيل القبض على ١٠ تجار مخدرات - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة اشكال التعامل مع المواد المخدرة كافة ، وتعاملوا خلال الايام الماضية مع سبع قضايا نوعية في العاصمة واربد وغرب البلقاء والرصيفة

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وأبرز تلك القضايا كانت بعد جهد استخباري طويل لمتابعة احد الاشخاص المطلوبين والمصنف بالخطر والمرتبط بعصابات دولية لتهريب المخدرات والمتواري عن الانظار منذ مدّة ، إذ قادت الجهود الاستخبارية المبذولة لتحديد مكان وجوده في مدينة اربد وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وبمزيد من التحقيق تم الوصول لمعلومات حول شقة يستخدمها وآخرون لتخزين المخدرات، إذ جرت مداهمتها وضبط داخلها 287 كف حشيش و 17 الف حبة مخدرة وما زال التحقيق والبحث عن الشركاء جارياً.



وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع اربع قضايا اهمها كان القاء القبض على تاجر وموزع رئيس على المروجين شرق العاصمة، إذ جرت مداهمته والقاء القبض عليه كما والقي القبض على ثلاثة مروجين ممن يقومون بشراء المخدرات منه لبيعها وبتفتيش مكانهم عثر على 10 آلاف حبة مخدرة، وفي القضية الثانية القي القبض على مروج للمخدرات بعد مقاومته للقوة الامنية واطلاق عيارات نارية باتجاههم عند مداهمته، إذ تمت السيطرة عليه دون وقوع اصابات تذكر وضبط السلاح الناري المستخدم وضبط داخل المنزل 28 قوارة مزروعة بأشتال الماريجوانا إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال.

وفي القضيتين الأخيرتين في العاصمة فقد القي القبض في الاولى على مروج بحوزته 7 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة ، فيما دوهم منزل مروج آخر في القضية الثانية والقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 11 كف حشيش و 120 غم كريستال ونحو 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري .



وفي لواء الرصيفة دوهم منزل احد المروجين والقي القبض عليه وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري ، وفي آخر القضايا في غرب البلقاء فقد أُلقي القبض على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط داخل منزله على كمية من أشتال الماريجوانا وسلاح ناري أوتوماتيكي .







