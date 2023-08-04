بلدية الرصيفة تنظم بازاراً خيرياً للأسر المنتجة

الوكيل الاخباري- نظمت بلدية الرصيفة اليوم الخميس البازار الخيري المجاني للأسر المنتجة في لواء الرصيفة ضمن الفعاليات الصيفية التي تقيمها في حديقة الملك عبدالله الثاني بمشاركة 25 سيدة يمثلن عدداً من الأسر المنتجة بهدف دعمهن وتمكين مشاريعهن والمساعدة في توفير سبل التسويق والترويج لمنتجاتهن.

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وتحدث الناطق الإعلامي لبلدية الرصيفة محمد بن ختلان حول إعادة تفعيل هذه الفعالية برعاية رئيس البلدية شادي الزيناتي بهدف إعادة إحياء الأنشطة الصيفية في المدينة وفتح الحدائق العامة للترويح عن المواطنين وتوفير متنفس لهم، إضافة إلى توفير مساحات مجانية للأسر المنتجة في لواء الرصيفة لعرض منتجاتهم اليدوية انطلاقا من الدور التنموي للبلدية.



وأضاف، أن البازار يأتي بالتعاون مع مجموعة من الفرق الشبابية التطوعية التي تعمل تحت مظلة البلدية لخدمة أبناء المدينة في كافة المجالات، داعياً المواطنين للمشاركة في الفعاليات والمساهمة في دعم الأسر المنتجة من خلال زيارة البازار ودعم هذه الأسر.