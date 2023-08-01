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الثلاثاء، 01-08-2023 10:19 م

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ في مديرية شباب الزرقاء

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الوكيل الإخباري - انطلقت في مركز شباب وشابات الرصيفة التابع لمديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ/ إناث، والذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023/ الأسبوع الخامس، وبمشاركة (40) شابةً من الفئة العمرية (15 - 17) عاماً.

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وقال مدير شباب محافظة الزرقاء عمر العزام إن المعسكر يهدف إلى تدريب المشاركات على أساسيات الإسعاف والإنقاذ، وتزويدهن بمهارات تأسيس وإدارة فرق تطوعية في إدارة الأزمات والكوارث.


وبين العزام ان فعاليات اليوم الأول تضمنت تدريبات حول الإسعاف الأولية، كما تضمنت ورشة تدريبية لمبادرة بنك السكري حول" طرق التعامل مع غيبوبة السكري والجروح لمرضى السكري"، إضافة إلى جلسة تعريفية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية/ مختبر الألعاب الأردني حول الخدمات المقدمة من الصندوق والدورات التي ينظمها المختبر والفرص المتاحة للشباب في الالتحاق بها.

 




 

 


 

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