إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الأربعاء، معملا غير مرخص لتصنيع مواد نظافة كيميائية ضمن منطقة سكنية في مدينة الرصيفة، وجرى ضبط القائم على المعمل المخالف وتوديعه للحاكمية الإدارية في المتصرفية ليتم توديعه للقضاء لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.

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واكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد أن المتصرفية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية من البلدية والأمن العام ممثلا بالشرطة البيئية تتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها بشكل صارم فيما يخص السلامة العامة وما من شأنه الأضرار بأرواح المواطنين وممتلكاتهم لمنع تعرضهم لأي أذى نتيجة هذه المنتجات غير الخاضعة للرقابة والمواصفات والمقاييس المعتمدة رسميا، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أي مخالفة فورا.



بدوره قال رئيس البلدية شادي الزيناتي إن طواقم البلدية تتابع شكاوى وبلاغات المواطنين باهتمام ولما فيه المصلحة العامة، ومن خلال مديرية الصحة والبيئة في البلدية للتعامل معها فورا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وعبر رئيس قسم الشرطة البيئية للواء الرصيفة الرائد مالك الطراونة عن شكره لكل من يحمل حس المواطنة والمسؤولية بالإبلاغ عن كل من تسول له نفسه الأضرار بصحة المواطنين والبيئة وان كافة البلاغات التي ترد تعامل بحرفية وسرية.

