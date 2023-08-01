ردم مدخل أنفاق وسراديب خطرة في الرصيفة

الوكيل الإخباري - ردمت متصرفية لواء الرصيفة بالتنسيق مع كوادر البلدية، اليوم الثلاثاء، عددا من الحفر التي تشكل مداخل أنفاق وسراديب متعددة المسارب ولمسافات طويلة تحت الأرض تهدد سلامة المواطنين بعد ورود تسجيل لأحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد، أنه فور التأكد من صحة الفيديو وموقع الحفر جرى بالتنسيق مع كوادر البلدية ومندوب السلامة العامة في المتصرفية وبحضور قوة من الأمن العام، الكشف على الموقع وإجراء اللازم بردم الحفر وإغلاق مداخل الأنفاق التي تشكل خطرا على السلامة العامة.



ودعا المتصرف إلى الابتعاد عن مثل هذه المواقع مع ضرورة الإبلاغ عن أي موقع يشكل خطرا على المواطنين ليتم التعامل معه فورا.