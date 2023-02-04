السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

وزير الطاقة: معالجة كل شكاوى وملاحظات المواطنين خلال المنخفض فورا

25 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا في تكميلية التوجيهي وأعلاهم حقق معدل 87.45

لماذا انهارت أسعار الذهب عالمياً فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية؟

الشريدة: البنك الدولي شريك رئيسي للأردن

أب وابنتاه التوأم ينجحون معاً بالتوجيهي.. ما القصة؟

العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات خيرية

دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

الأمن العام: ضبط 6 مروجين وتجار للمخدرات في 3 قضايا نوعية - صور

وزارة المياه: ارتفاع الهطول المطري العام إلى 55% - (تفاصيل)

السبت، 04-02-2023 01:28 م

العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات خيرية

و


 الوكيل الاخباري - تسلمت 487 جمعية ومركزا ومؤسسة خيرية تعنى برعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الدعم الملكي السنوي، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان


ويأتي تقديم الدعم في إطار مبادرة ملكية أطلقت عام 2011، بهدف تمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة، يتم اختيارها سنويا وفق أسس ومعايير تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية.


وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال حفل تسليم الدعم للجهات المستحقة الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي، إن التوجيهات الملكية تؤكد دوما ضرورة مواصلة تنفيذ المبادرات الملكية، ومن ضمنها هذه المبادرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-04 at 2.35.34 PM

وزير الطاقة: معالجة كل شكاوى وملاحظات المواطنين خلال المنخفض فورا

218119_6_1627509379

25 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا في تكميلية التوجيهي وأعلاهم حقق معدل 87.45

479bb0c6-137342_1_1577601491

الأميرة غيداء طلال تطلق حملة الأردن يتحدّى السرطان

main_image63de368925f80

الشريدة: البنك الدولي شريك رئيسي للأردن

027ce5ab-73ea-4d95-a0a1-a39a41c15601

أب وابنتاه التوأم ينجحون معاً بالتوجيهي.. ما القصة؟

44444

دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
1675070450441

الربطة: 12 مليون دينار ايرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام

1674997287474

الأمير مرعد يلتقي المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأميركية

I5eWsyXYy4j1qSwh9el09mSmjhwiYKDJfoCGkbgw

كريشان يوجه بتعيين هذه الفئات في كل بلديات المملكة

4

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

img-20230116-wa0007

المعايطة : تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة واجب وطني

12202219163112355900522

الأوقاف تكرِّم طلبة دور القرآن الكريم من ذوي الإعاقة