العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات خيرية

الوكيل الاخباري - تسلمت 487 جمعية ومركزا ومؤسسة خيرية تعنى برعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الدعم الملكي السنوي، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان



ويأتي تقديم الدعم في إطار مبادرة ملكية أطلقت عام 2011، بهدف تمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة، يتم اختيارها سنويا وفق أسس ومعايير تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية.



وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال حفل تسليم الدعم للجهات المستحقة الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي، إن التوجيهات الملكية تؤكد دوما ضرورة مواصلة تنفيذ المبادرات الملكية، ومن ضمنها هذه المبادرة.