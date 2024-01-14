العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في تشييع جثمان العين السابق، رئيس المجلس القضائي الأسبق محمد صامد الرقاد.

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ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك لعشيرة الرقاد ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.