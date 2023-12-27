العيسوي يتفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية في إربد وجرش

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي ،يوسف حسن العيسوي ، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك ، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، و أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد ابو كركي، ومحافظ اربد، اليوم الأربعاء مشروع مدرسة ابدر الثانوية للبنات في لواء بني كنانه بمحافظة إربد .



كما تفقد العيسوي بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ، والمهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ، وعطوفة محافظ جرش، مشروع مركز جرش لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جرش، واستمع إلى إيجاز حول مراحل سير العمل النهائي بالمشروع.

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