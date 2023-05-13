العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الوكيل الاخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أيام الأربعاء والخميس الماضيين واليوم السبت، وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات مناطق من محافظة جرش.



وتأتي اللقاءات، استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وممثلي المحافظة، الذي عقد في الثالث من الشهر الحالي، وذلك للوقوف على أية مطالب واحتياجات والاستماع لمقترحاتهم لتطوير المحافظة، بما يتناسب مع طبيعتها السياحية والزراعية.

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