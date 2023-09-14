الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك توضح بشأن القروض

فنان مصري شهير يوجه نداء عاجل

روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات مادبا

السفارة الروسية في مصر توجه نداء للسياح بعد هجوم القرش في دهب

توجيهات هامة من السعودية بشأن إعصار دانيال

ما أهمية ظهور عملة بريكس في العالم؟

البنك المركزي يصدر 5 قرارات جديدة

توضيح من التربية حول التوجيهي الجديد

الخميس، 14-09-2023 06:11 م

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات مادبا

kk


الوكيل الاخباري - استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة مادبا، وبتوجيهات ملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من وجهاء وممثلي محافظة مادبا، للوقوف ومتابعة مطالب واحتياجات مناطق المحافظة.

وقال العيسوي، في كلمة له خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ مادبا نايف الهدايات، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، استكمالا للزيارة الملكية إلى محافظة مادبا، الثلاثاء الماضي، للحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات المحافظة، التي سيتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وتحديد الأولويات التي من الممكن البدء بتنفيذها حسب الإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها.

وأضاف، إن جلالة الملك يوجه باستمرار لتفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الديوان الملكي الهاشمي هو بيت لكل الأردنيين وأبوابه مفتوحة للجميع في كل الأوقات والظروف.

وأشار العيسوي إلى تنفيذ عدد كبير من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة خلال السنوات الماضية، شملت مختلف ألويتها ومناطقها وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية، مؤكدا أنه بتوجيهات ملكية فإن المبادرات الملكية مستمرة، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تـوفر فرص العمل للشباب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202311205651904353117

البنك المركزي يصدر 5 قرارات جديدة

WhatsApp Image 2023-09-14 at 4.45.25 PM

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك

5

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

F72101A1-637E-4BAF-9D08-AAF284855082

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

1

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

وزارة التربية والتعليم

توضيح من التربية حول التوجيهي الجديد

أخبار متعلقة
820236194159861092410

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

8202327173851215563833

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

م

الملك يوجه الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات لأهالي المغرب

33763bc9-الملك

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك بلجيكا

22

الملك يبحث مع وزير الخارجية الأيرلندي تعزيز التعاون في السياحة والتعليم والصحة

1

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور