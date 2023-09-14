العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات مادبا

الوكيل الاخباري - استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة مادبا، وبتوجيهات ملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من وجهاء وممثلي محافظة مادبا، للوقوف ومتابعة مطالب واحتياجات مناطق المحافظة.



وقال العيسوي، في كلمة له خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ مادبا نايف الهدايات، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، استكمالا للزيارة الملكية إلى محافظة مادبا، الثلاثاء الماضي، للحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات المحافظة، التي سيتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وتحديد الأولويات التي من الممكن البدء بتنفيذها حسب الإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها.



وأضاف، إن جلالة الملك يوجه باستمرار لتفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الديوان الملكي الهاشمي هو بيت لكل الأردنيين وأبوابه مفتوحة للجميع في كل الأوقات والظروف.



وأشار العيسوي إلى تنفيذ عدد كبير من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة خلال السنوات الماضية، شملت مختلف ألويتها ومناطقها وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية، مؤكدا أنه بتوجيهات ملكية فإن المبادرات الملكية مستمرة، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تـوفر فرص العمل للشباب.

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