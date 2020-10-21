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الأربعاء، 21-10-2020 03:18 م

الغذاء والدواء : تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى لن يؤثر على أسعار الأدوية

أدوية- (أرشيفية)


 الوكيل الاخباري - أكّدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى لن يؤثر على الأسعار الرسمية للأدوية المسجلة لديها.
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وبحسب بيان المؤسسة اليوم الأربعاء، يهدف البرنامج إلى تأمين الأدوية للمرضى بتكلفة مالية تتناسب والظروف المعيشية للمواطن من خلال شركات الأدوية بإشراف ومراقبة المؤسسة، وتوسيع شريحة المرضى المستخدمين للأدوية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في علاج حالاتهم المرضية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين جميع الشركاء المساهمين في توفير العلاجات التي أثبتت فعاليتها بعلاج الحالات المرضية بسعر عادل.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يعكس جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الدوائي، وضمان وصول الدواء إلى المواطن بسعر عادل من خلال تشجيع شركات الأدوية على اعتماد برامج حق المريض في الوصول للدواء، ضمن بروتوكولات علاجية محدّدة على ألا تندرج ضمن الترويج والتسويق الدوائي. وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات إنّ ضمان الأمن الدوائي للمواطن يتصدر أولويات المؤسسة، وهي حريصة على أن يحصل المرضى على أدويتهم بما يتلاءم مع المعايير الدقيقة التي تلتزم بها.

وبينت المؤسسة أن آلية عمل البرنامج تعتمد على تقديم مقترح خطوات تحصل عليه من شركات الأدوية لدراستها من قبل المختصين في مديرية الدواء، تمهيدًا لاعتمادها واعتماد آلية تنفيذها بما يضمن الَمأمونية والسرية.

وأشارت إلى أن تعليمات البرنامج تطبق على الأدوية الأصيلة التي ليس لها جنيس، وأدوية التقانة الحيوية (البيولوجية)، وأدوية السرطان بأنواعها، والأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 دينارا. 

وذكرت المؤسسة أن المستفيدين من البرنامج الذي لا تقل مدته عن سنة من تاريخ بدء تطبيقه؛ هم المرضى المؤمنون أو غير المؤمنين المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقًا للعلاج المطلوب لدعم المريض.

 




 

 


 

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