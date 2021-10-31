الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

الوكيل الاخباري- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن إطلاق حملة "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك".

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وقال مهيدات أن المؤسسة تطلق هذه الحملة موسميًا بالتزامن مع موسم زيت الزيتون بحيث تشمل تقديم خدمة إجراء فحص أولي وسريع مجانًا لزيت الزيتون وذلك من خلال فروع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة وفي حال ثبت بالفحص الأولي عدم مطابقة العينة للإشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة أو في حال الشك بالنتيجة يتم إرسالها إلى مختبرات الغذاء.



وأضاف مهيدات أن الحملة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الرقابية والتوعوية المكثفة التي تنفذها المؤسسة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.



وتدعو المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000