الغذاء والدواء تطلق مبادرة اسألونا الرمضانية

الوكيل الإخباري - تطلق المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات مبادرتها الرمضانية "اسألونا" من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمؤسسة عبر لقاء بث مباشر لأحد المختصين من خبراء المؤسسة مرتين أسبوعيا يتبعه استقبال الأسئلة.

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وتهدف المبادرة إلى تناول مواضيع تهم المواطنين في رمضان تتعلق بالغذاء والدواء منها مواضيع تغذوية متخصصة مثل تغذية مرضى السكري ومواضيع سلامة الغذاء ونصائح تتعلق بأدوية السكري والضغط والاستخدام الأمثل للأدوية .



هذا وتأتي المبادرة استكمالا للدور التوعوي الهام للمؤسسة ونشر الثقافة المجتمعية وتعزيز تقديم الخدمات التوعوية وكل ما هو جديد للمواطنين .