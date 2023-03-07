الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 07-03-2023 03:54 م

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، عن دفعة جديدة من سهم الغارمات سيتم من خلالها دفع الذمم المالية المترتبة على 143 غارمة ممن انطبقت عليهن الشروط والأسس.

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كما أعلن الوزير الخلايلة خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة الذي عُقد اليوم الثلاثاء لإقرار خطة شهر رمضان المبارك توزيع 10 آلاف طرد غذائي و 10 آلاف قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً على الأسر العفيفة، وترميم 10 منازل في مختلف مناطق المملكة، وتقديم 20 مشروعاً تأهيليًا تنموياً للأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقال، إن شهر رمضان المبارك يُمثّل فرصةً للعطاء والخير، مؤكداً فضل الصدقات ودورها في بناء مجتمعٍ قائم على التكافل والتعاون والتكاتف، إضافة لإقرار الميزانية المالية للصندوق للعام الماضي 2022.

 




 

 


 

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