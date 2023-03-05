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الأحد، 05-03-2023 07:22 م

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

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الوكيل الاخباري - اعتمدت مؤسسة الغذاء والدواء آلية رقابية جديدة خلال شهر رمضان المبارك تعتمد على سحب عينات مخبرية، لغايات تحري الرصد عن وجود بقايا مبيدات حشرية في التمور وقمر الدين وجوز القلب، وعن بقايا المضادات الحيوية في الدجاج المجمد والمبرد.

وبين مدير المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء هادي خيطان، أن هذا الأمر يأتي لعكس آلية الرقابة وتعزيزها بالفحوصات المخبرية على مستوى المملكة، من خلال 18 فرعا جرى افتتاحهم قبل عامين، حيث ستكون الرقابة شاملة على آلية نقل البضائع من العاصمة والعقبة والمعابر الجمركية وبالعكس .

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الشرطة البيئية بما يخص آلية النقل وتداول الغذاء.

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