الغذاء والدواء تعتمد مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء للتجارب غير السريرية

الوكيل الاخباري - حصل مركز الأبحاث الصيدلانية في جامعة الزرقاء على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء التجارب غير السريرية للمنتجات الصيدلانية، كأول مركز في المملكة والمنطقة العربية يحصل على هذا الاعتماد.



وحقق المركز المتطلبات العالمية لإجراء مثل هذه التجارب للمنتجات الصيدلانية وفق الفحص والتقييم الذي أجرته المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتأكد من تحقيقه للمعايير والمتطلبات العالمية.

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