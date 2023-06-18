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انطلاق فعاليات معرض الأبحاث الاستقصائية

الأحد، 18-06-2023 05:19 م

انطلاق فعاليات معرض الأبحاث الاستقصائية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، أعمال معرض الأبحاث الاستقصائية الذي أقيم بمدرسة الملكة زين الشرف الثانوية التابعة لمديرية تربية قصبة عمان، بمشاركة كوادر المدرسة وعدد من الطالبات.

وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري خلال رعايته المعرض، أن المعرض يهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات البحث العلمي، وإنشاء طالب باحث مبدع ومبتكر، ومواكب لمتطلبات العصر ومشارك في بناء وتطوير مجتمعه.

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