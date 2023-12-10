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الأحد، 10-12-2023 12:20 م

الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام "الحُقن البلاستيكية"

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن جميع الحُقن الطبية (السرنجات) المستوردة للأردن تخضع  للرقابة والفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها.


واشارت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" تعقيباً على إطلاق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات وتوصيات حول استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين، استنادا إلى تقارير تشير إلى فشل في الجودة، إن انظمة المؤسسة تتصل بشبكة الإنذار العالمية لمتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية، وأن التحذير المتعلق باستخدام الحقن البلاستيكية يحث على فحص السرنجات، وهو ما تقوم به المؤسسة قبل إصدار تصريح بتداول السرنجات. 


وكانت أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين بناءً على تقارير عن فشل في الجودة، بعد فتح تحقيقات من قِبل المسؤولين بسبب شكاوى مرتبطة بعدة مصانع للحقن في الصين.


وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحقيقات تشمل الحقن البلاستيكية المستخدمة لحقن السوائل في الجسم أو سحبها منه، ولا تشمل الحقن الزجاجية، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بمشكلات في الجودة، مثل التسرُّب والكسر 

 




 

 


 

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