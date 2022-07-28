الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

‎الوكيل الاخباري- ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كمية من مستحضرات التجميل المخالفة قدرت بنحو ألف عبوة مصنعة منزليا في إحدى الشقق السكنية في العاصمة .

اضافة اعلان



‎وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت كذلك في الشقة كمية من المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه المستحضرات قدرت بنحو ثلاثة أطنان وخمسة آلاف بطاقة بيان ، إضافة إلى معدات وأدوات وعبوات للتعبئة والتغليف تستخدم لتصنيع مستحضرات تجميل.



‎وأضاف أن المؤسسة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا بحق القائمين على الشقة كون أي نشاط تصنيعي للمستحضرات التجميلية منزليا يعتبر مخالفاً حيث تقتصر عمليات تصنيع مستحضرات التجميل حصريا على المنشآت الصناعية المرخصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



هذا وتنفذ فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة جولات تفتيشية دورية للتأكد من حصول مواقع تصنيع مثل هذه المستحضرات على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لإنتاجها كما تستهدف أعمال الرقابة منشآت بيع وتداول المستحضرات للتأكد من أن كافة المستحضرات المتداولة في الأسواق المحلية مجازة من قبل المؤسسة وبما يكفل مأمونيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، حماية لصحة وسلامة مستخدميها.