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الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

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الخميس، 04-05-2023 09:16 ص

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

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الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة لم تجز إدخال أصناف من منتج اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد من قبل وزارة الزراعة ضمن إرسالية تشمل 10 بنود لأصناف متنوعة من الأجبان واللبنة بوزن إجمالي بلغ 5304 كغم.اضافة اعلان


وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة أتلفت أصوليًا الأصناف المذكورة، مبينا أن عملية إتلاف أصناف اللبنة تمت حسب الأصول بموجب محضر إتلاف أصولي بناء على تنسيبات وزارة الزراعة إتلاف أو إعادة تصدير  أصناف اللبنة كونها غير مسموحة حسب المواصفة القياسية الأردنية، لافتا إلى أن مثل هذه الأصناف تخضع للرقابة المشتركة مع وزارة الزراعة.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة من خلال مندوبها المناوب كشفت على الإرسالية المذكورة  فور وصولها إلى المركز الجمركي ودققت درجات الحرارة حيث تبين أن محتويات الإرسالية سليمة ظاهريا وتاريخ صلاحيتها سار ومطابقة لدرجة الحرارة اللازمة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات من أصناف الأجبان حسب التعليمات للبند الواحد إضافة إلى سحب عينات من أصناف اللبنة كونه لم تفتح بنود مستقلة خاصة بها .

وأضاف أنه بناء على استدعاء أصحاب العلاقة مستوردي الإرسالية والمتضمن طلب تنظيم بيان بوندد والذي تمت دراسته من قبل دائرة الجمارك وتدقيق مطابقته للاشتراطات والمعايير المعتمدة، تم إصدار وتنظيم البيان، مشيرا إلى أن بيانات البوندد تنظم حسب وزن البند وسعره وليس حسب اسم الصنف حيث تم تنظيم البيان بعدد 10 بنود تحت مسمى واحد كأجبان.

وبين مهيدات أنه تمت إعادة الكشف مرة أخرى على بيان البوندد من قبل مفتش الغذاء وسحب عينات من كل بند حسب مسربه سواء أصفر أم أحمر حيث أن 4 بنود كانت ذات مسرب أصفر و6 بنود ذات مسرب أحمر وتحويلها لمختبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلا عن تحويل عينات مماثلة لمختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية والقواعد الفنية، مشيرا إلى أن نتائج التحليل المخبري أظهرت صلاحية أصناف الأجبان للاستهلاك البشرى وكذلك مطابقتها للقاعدة الفنية.

 




 

 


 

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