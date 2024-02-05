الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من القطاعات الأعلى خطورة

الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الطفيلة، بالتعاون مع غرفة التجارة بالمحافظة، اليوم الاثنين، لقاءً تثقيفيا لقطاع مطاعم الشاورما، حول التفتيش بناء على القائمة الوزنية التفقدية للمنشآت في قطاع الشاورما، والمخاطر المحتملة في مهنة إعداد وبيع الشاورما وطرق تجنبها.

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وقال مدير فرع المؤسسة في الطفيلة الدكتور أحمد الختاتنة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة ورش ومحاضرات توعوية، وخطة عمل مدروسة لجميع القطاعات المهمة في مجال الغذاء، واستكمالاً للنهج التوعوي الذي تنتهجه المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وأكد أن قطاع الشاورما من القطاعات المهمة والأعلى خطورة، ما يستدعي الالتزام بالتعليمات الخاصة بهذا القطاع في الظروف جميعها، لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.



وقدم الختاتنة شرحاً تفصيلياً عن المخاطر المرتبطة بإعداد الشاورما في المطاعم، والمعايير والاشتراطات الصحية لمؤسسات تقديم الغذاء، مشيراً إلى أكثر المخاطر انتشاراً وهي المخاطر البيولوجية (البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات) والجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية.



ولفت إلى نوعية الأغذية ذات الخطورة العالية والآفات الملوثة للأغذية والشروط التي يتعين توفرها في اللحوم والدواجن والشروط الخاصة لمطاعم الشاورما، مبينا أهمية التنظيف المتواصل والتطهير، وبرامج الرقابة والتفتيش الذاتي في مؤسسات تقديم الطعام، والتشريعات الضابطة لسلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية.



وتناول اللقاء الاشتراطات الصحية لمادة الشاورما، وتدريب العاملين على تطبيق القائمة التفقدية الوزنية التي سيجري تطبيقها إلكترونياً، إضافة إلى شرح آلية اجراء الفحص السريع من قبل مفتشي المؤسسة للكشف عن البيض أو منتجاته في مادة المثومة.



من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة، عودة الله القطيطات أهمية متابعة القضايا التي تهم القطاعات التجارية لمنتسبي الغرفة، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الندوات وورش العمل للقطاعات التجارية.