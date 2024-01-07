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الأحد، 07-01-2024 05:07 م

ندوة في المفرق حول احتياجات الشباب

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الوكيل الإخباري - نظمت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية في محافظة المفرق، اليوم الأحد، ندوة ضمت مؤسسات حكومية ومجالس منتخبة، للحديث حول احتياجات الشباب والتحديات التي تواجههم وسبل الوصول لإيجاد الحلول.

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وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبد الكريم الخزاعلة، إن الندوة تهدف إلى إيجاد حلول لاحتياجات الشباب والتحديات التي تواجههم من خلال قادة هذه المؤسسات ضمن حوار جماعي هادف يعمل على تقصير المسافة بين المسؤولين وصناع القرار والشباب، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تضم التدريب المهني والعمل والتربية والتعليم وغرف التجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية ومجالس المحافظات.


وأضاف أن مشروع شباب قدرات للتنمية المجتمعية يشكل نقطة مهمة في العمل المجتمعي بحيث يتضمن تدريب الشباب والشابات من أبناء محافظة المفرق على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وتمكينهم من التواصل مع أصحاب القرار والقدرة التنظيم والعمل ضمن الفريق وتدريبهم على تحليل وتحديد الاحتياجات المجتمعية، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة على وضع حلول للمشكلات والتحديات المجتمعية والعمل على التأثير على صناع وأصحاب القرار وتوجيههم على التحديات.


وتحدث فريق قدرات خلال الندوة عن أوراق السياسات، التي تتضمن العديد من القطاعات كالصحة، والتعليم، والاقتصاد، والتنمية والمشاركة المجتمعية، والتي عمل عليها مجموعة من الشباب ضمن الفئة العمرية من 18- 30 عاما، حيث تم تدريبهم حول كتابة أوراق السياسات للشباب وكيفية التفاوض السلمي وآليات العمل المشتركة وكيفية وضع المزيد من الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه أبناء المجتمعات المحلية، وتمكين وبناء قدرات الشباب في المحافظة وتفعيل أدوارهم المجتمعية والتأثير على صناع وأصحاب القرار.


يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن مشروع شباب قدرات للتنمية المجتمعية الذي ينفذ بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي – مكتب الأردن، وذلك وضمن المبادرة المدنية الإقليمية للشرق الأوسط.

 




 

 


 

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