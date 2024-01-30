الغذاء والدواء تطلق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

الوكيل الإخباري

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- أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية تحت شعار: "عامل سليم.. غذاء آمن".واستهل مهيدات كلمته الافتتاحية لورشة إطلاق الدليل، بتهنئة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، ضارعا إلى الله تعالى أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وسندا لأبناء الشعب الأردني وللأمتين العربية والإسلامية.وأشار مهيدات إلى أن الدليل يشكل مرجعا استرشاديا مهما للعاملين المتداولين في المنشآت الغذائية للتوجيه ورفع مستوى الوعي بأفضل تدابير وأسس رصد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة عالية لتفادي مخاطرها المباشرة على سلامة الغذاء وفقا للممارسات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء التي نصت عليها التشريعات الناظمة، وبما يعزز منظومة سلامة الغذاء والأمن الغذائي في المملكة.وأكد مهيدات على أن إطلاق الدليل يجسد مبدأ التشاركية الحقيقية مع شركاء المؤسسة الاستراتيجيين من مختلف الجهات الوطنية لتطوير وتعزيز منظومة متكاملة لسلامة وجودة الغذاء في المملكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات تحقيقا لرسالة المؤسسة في ضمان سلامة وجودة الغذاء عبر جميع مراحل تداوله، مثمنا جهود وزارة الصحة ووزارة العمل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان الكبرى وجهود كوادر المؤسسة في المساهمة في إنجاز الدليل.وأعلن مهيدات أن المؤسسة بصدد تنفيذ برامج تدريبية خلال المرحلة المقبلة تستهدف المشرفين الصحيين والعاملين المتداولين للتوعية بدورهم الحيوي في الالتزام الواعي والمسؤول في التطبيق العملي لما جاء في الدليل من ممارسات سلامة الغذاء .من جهته قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب مندوبا عن الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن الدليل سيسهم في تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة في المنشآت الغذائية والوقاية من المخاطر المرضية المحتملة التي تنتقل عن طريق الغذاء والتعامل معها بأعلى مستويات الوعي .ولفت المتحدثون المشاركون في الورشة في مجمل حديثهم إلى دور الجهات الرسمية التي يمثلونها والمساعي المشتركة الهادفة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز نظام سلامة الغذاء والمساهمة التصدي لأي تحدٍ قد يواجهه الأمن الغذائي، وذلك من خلال كلمات ألقاها كل من مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة، ومفتش صحة وسلامة مهنية في وزارة العمل المهندس محمد زياد خميس ورئيس قسم الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبد الله الحجي ورئيس قسم الوقاية الصحية في دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى الدكتور عبادة الفتياني.إلى ذلك تضمنت الورشة عرضا تعريفيا موجزا لمحتويات الدليل قدمته المهندسة جمانة فارس من مديرية الغذاء في المؤسسة وجلسة نقاشية للرد على استفسارات الحضور وتكريم المشاركين في إعداد الدليل وتوزيع نسخة عن الدليل للمشاركين واختتمت الورشة بتوصيات ومقترحات بناءة.