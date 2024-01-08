مدير مستشفى حمزة يكشف تكلفة زراعة الكلى

الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى الأمير حمزة كفاح أبو طربوش أن تكلفة زراعة الكلى لزمرة الدم غير المتطابق تصل إلى 24 ألف دينار مقابل 7 آلاف دينار للمرضى ذوي زمرة الدم المتطابق.

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وقال أبو طربوش خلال اجتماع للجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2024، إن برنامج زراعة الكلى في المستشفى أجرى أكثر من 400 عملية زراعة كلى، فيما قام المستشفى بإجراء 36 عملية جراحية لزراعة الكلى العام الماضي فقط.

وأضاف أن نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى في المستشفى تتراوح بين 96%-97%، وأن البرنامج قام بإجراء عمليات جراحية نوعية على مستوى المملكة والمنطقة.