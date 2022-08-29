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الإثنين، 29-08-2022 11:02 ص

الغرايبه يتفقد معهد تدريب مهني إناث إربد

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الوكيل الاخباري- تفقد مدير عام مؤسسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة ، أمس الأحد، معهد تدريب مهني إناث اربد، واطلع على واقع البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد .

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وقال الغرايبة، إنّ المؤسّسة تعمل بجد لتنفيذ التوجيهات الملكية والتواصل مع الميدان، وأنها ماضية بتطوير المنظومة التدريبية واستشراف مهن المستقبل لتوفير الفرص النوعية للشباب من الذكور والإناث وضمان دمجهم بسوق العمل، لافتا إلى أهمية توفير الفرص التدريبية بعدالة لجميع فئات المجتمع والاهتمام بالشباب والشابات وتمكينهم بالمهارات المطلوبة لدمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.


وأكد اهتمام المؤسّسة بعقد الشراكات النوعية مع مختلف القطاعات التنموية بالقطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لتنفيذ مشروعات تدريبية تتوافق مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص، الذي يعد المولد الرئيسي لفرص العمل، لافتاً إلى الشراكة مع جامعة الحسين بن طلال لتلك الغاية .
وأشار الغرايبة، إلى حرص المؤسسة على تكريم الموظفين المميزين، موضحا أنّ المباحثات جارية مع دائرة الموازنة العامة لتخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة المؤسّسة للعام المقبل لغاية تحفيز الموظفين المتميزين .


من جانبها، عرضت مديرة معهد إناث اربد فدوى العجلوني، لبرامج وفرص التدريب التي يوفرها المعهد واحتياجاته المطلوبة.


واوعز الغرايبة بعرض احتياجات المعهد على لجنة التخطيط في المؤسّسة لاتخاذ القرارات التي تسهم بعلاجها وتطوير المنظومة التدريبية بما يلبي طموح الموظفين والمتدربين في جعل المهارات والتدريب المهني الخيار الأفضل للشباب والشابات .

 




 

 


 

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