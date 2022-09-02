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الجمعة، 02-09-2022 10:41 م

الفئات المستفيدة من تأمين صحي الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من التأمين الصحي، في حال إقراره.

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وقالت المؤسسة، اليوم الجمعة، إن فئات المستفيدين تتمثل بالمشترك العامل أو متقاعد الضمان الاجتماعي الذي لا توفر له شركته أو مؤسسته تأمين صحي ويشمل معه أفراد الأسرة دون زيادة على نسبة الاشتراك.

وأضافت أن العلاج وفق التأمين سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات القطاع العام التي تستوفي شروط الاعتماد التي سيحددها الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان والمستشفيات المتخصصة بعلاج المرض.

 

 

 




 

 


 

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