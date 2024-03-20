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الأربعاء، 20-03-2024 11:34 م

الفايز والرواشدة يبحثان واقع المياه في العقبة

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس مالك الرواشدة، سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات السياحية والصناعية والزراعية في المحافظة.

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وأكد الفايز، خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين سلطة العقبة وشركة المياه في تطوير قطاع المياه وتلبية احتياجات المواطنين من المياه وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار .

 

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