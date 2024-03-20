بحث التعاون بين غرفة تجارة العقبة وسفارة جنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، وسفيرة جنوب أفريقيا في المملكة "تسيلاني موكوينا" والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، واستضافة رجال أعمال ومستثمرين بين الجانبين.

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وأكد الكباريتي عمق العلاقات بين الأردن وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، مقدما إيجازا شاملا عن الحوافز والمزايا الاستثمارية وأهمية موقع العقبة تجاريا وجغرافيا بالمنطقة، إضافة إلى ارتباط المملكة باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم، ما يؤهل العقبة لتكون مركزا إقليميا استثماريا ولوجستيا مهما للشركات والمستثمرين.



وناقش الجانبان، إمكانية استضافة رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالتجارة من جنوب أفريقيا لاطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، والعمل على توفير كافة التسهيلات الاقتصادية للتجار والشركات المهتمة من جنوب افريقيا بالاستثمار في العقبة.



من جانبها، أشادت موكوينا بالبيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة، التي تعد أكثر أمناً واستقرارا بالمنطقة، إضافة إلى كونها منطقة جذب سياحي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط .



ولفتت السفيرة إلى الفرص الاستثمارية في جنوب أفريقيا والمتمثلة في الصناعات المتطورة والذكية والطاقة البديلة والسيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمعدات الزراعية وأنظمة الريّ الحديثة.