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الإثنين، 11-03-2024 03:17 م

انطلاق معسكر تكنولوجيا المستقبل للروبوت في العقبة

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، "معسكر تكنولوجيا المستقبل" في معسكر الحسين للشباب في العقبة.

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وتضمنت فعاليات المعسكر التي شارك فيها 44 شابا، على جلسات تعريفية بالمفاهيم الأساسية للروبوتات وتاريخ وتطور الروبوتات وبرمجتها.


كما تضمنت وفق بيان الوزارة اليوم الاثنين، جلسة تدريبية حول آلية تعلم لغة برمجة الروبوت مثل (Python)، ودراسة البرمجة الموجهة للروبوت باستخدام إطار العمل المفضل مثل ( ROS - Robot Operating System).


وفي ختام المعسكر تلقى المشاركون تدريبات عملية على تجميع الروبوت وآلية استخدام الأجزاء الإلكترونية للمستشعرات.

 




 

 


 

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