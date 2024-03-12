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الثلاثاء، 12-03-2024 05:40 م

باخرة تحمل 7 آلاف رأس من العجول تصل ميناء العقبة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، أن ميناء العقبة الرئيس والأرصفة التابعة له تعمل على استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين من مختلف دول العالم من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المختلفة لهم.

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وقال خليفات في تصريح صحفي خلال رسو باخرة لمستثمرين عراقيين في ميناء العقبة الرئيسي على متنها 7 آلاف رأس من العجول البرازيلية، إن الميناء اليوم هو قصة نجاح أردنية تترسخ معالمها كل يوم بفضل جهود نشامى الميناء وكوادره وكفاءاته من مختلف التخصصات، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية على حسن التعاون والتسهيلات وسرعة الاستجابة لمتطلبات عمل الميناء مع زبائنه.


من جانبهم، قال مستثمرون عراقيون، إن اختيارهم لميناء العقبة لنقل بضائعهم جاء بفضل الإجراءات والتسهيلات التي يقدمها الميناء لزبائنه في مختلف أعمال المناولة.


وأكد المستثمران العراقيان أنهما وجدا فارقا كبيرا في ميناء العقبة قياسا مع موانئ أخرى تعاملوا معها سابقا.


ويشهد ميناء العقبة الرئيس منذ عدة أشهر خطط عمل واستراتيجيات تحديث وتطوير متواصلة على مختلف الصعد بما يحاكي المخطط الشمولي والرؤى الملكية للنهوض والارتقاء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمقصد اقتصادي استثماري عالمي شامل.


 




 

 


 

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