السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 05:29 م

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

1202310163549334383401


الوكيل الاخباري - اكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز ان اللجنة تعمل مع وزير الداخلية مازن الفراية على اطلاق سراح الموقوفين اداريا الذين يبلغ عددهم 1800 موقوف اداري   .

وكشف الفايز في تصريحات صحفية ان وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوف بالمرحلة الاولى من الاشخاص الذين لايوجد لديهم قيود جريمة ولايؤثرون على السلم المجتمعي وليسوا من مكرري الجرائم او متعاطي المخدرات او فارضي الاتاوات .

وبين الفايز ان الاكتظاظ بالسجون وصل لمرحلة مقلقة حيث تجاوزت طاقتها الاستيعابية ال 150% ، ما يؤثر على سلامة النزلاء وعلى الامن داخل السجون ، مقترحا ان يجري اللجوء لاستخدام العقوبات البديلة ومراجعة ملفات النزلاء والتخفيف من التوقيف الاداري .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الامن

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

1673700958037

قانون تنظيم البيئة الاستثمارية دعم المستثمر ووسع صلاحيات الوزارة

1673699306351

الأميرة منى الحسين تستقبل وفداً من إقليم كردستان العراق

1673699491158

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

12023111284246210889

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

أخبار متعلقة
ww

وزير الداخلية يتحدث عن العفو العام

120233112722455830186

تطورات إمكانية إصدار عفو عام بالاردن