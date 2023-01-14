الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

الوكيل الاخباري - اكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز ان اللجنة تعمل مع وزير الداخلية مازن الفراية على اطلاق سراح الموقوفين اداريا الذين يبلغ عددهم 1800 موقوف اداري .



وكشف الفايز في تصريحات صحفية ان وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوف بالمرحلة الاولى من الاشخاص الذين لايوجد لديهم قيود جريمة ولايؤثرون على السلم المجتمعي وليسوا من مكرري الجرائم او متعاطي المخدرات او فارضي الاتاوات .



وبين الفايز ان الاكتظاظ بالسجون وصل لمرحلة مقلقة حيث تجاوزت طاقتها الاستيعابية ال 150% ، ما يؤثر على سلامة النزلاء وعلى الامن داخل السجون ، مقترحا ان يجري اللجوء لاستخدام العقوبات البديلة ومراجعة ملفات النزلاء والتخفيف من التوقيف الاداري .

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