الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها واستعدادها للمنخفض الجوي

طائرة مساعدات طبية مصرية تصل إلى الأردن

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس المصري

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

ايعاز حكومي تحسبا للأحوال الجوية

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

نقابة المحروقات لـ الوكيل: الظروف الجوية رفعت الطلب على الغاز والكاز

نقابة المخابز لـ الوكيل: لا تهافت على شراء الخبز

التربية للوكيل : حالتان سيعود فيهما التعليم عن بُعد بشكل الزامي

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

الإثنين، 18-01-2021 01:52 م

الفايز يلتقي السفير الكويتي والقائم بأعمال السفارة السورية لدّى المملكة

920202812512777940070


الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الإثنين، السفير الكويتي لدّى المملكة عزيز الديحاني، وبحث معه أوجه العلاقات الأخوية بين الاردن والكويت، وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.

اضافة اعلان

وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي وصفها بالعميقة والتاريخية وتقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية، وهي علاقات راسخة وقوية، وتشكل انموذجًا في العمل العربي المشترك.


بدوره، عبّر السفير الكويتي خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، مؤكدًا حرص دولة الكويت على تنميتها وترسيخها.


كما التقى الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، القائم بأعمال السفارة السورية لدّى المملكة بالإنابة عصام ينال.


وأكد الفايز خلال اللقاء حرص الأردن على وحدة الأراضي السورية وشعبها، مضيفا "ان مواقف الأردن تجاه الأزمة السورية واضحة وثابتة، فالأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اندلاع الازمة السورية، أكد ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وشعبها وأراضيها، وينهي معاناة اللاجئين السوريين ويمكنهم من العودة إلى وطنهم".


وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة، داعيا إلى تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202026154652156759324

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها واستعدادها للمنخفض الجوي

مصر 1 (Custom)

طائرة مساعدات طبية مصرية تصل إلى الأردن

EsBG6DeVoAA4RWn (Custom)

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس المصري

112020215589848519727

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

1202113212347891159238

ايعاز حكومي تحسبا للأحوال الجوية

120215203816279334860

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار متعلقة
file_202a8ad68d_1011559591

وزير الصحة يكشف عن تطور جديد هام في التعامل مع فيروس كورونا

8d26ed9c-f0b5-439a-8099-48b5ea51817e

مؤشر قوي لإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

12021122103835690782

بدء العد التنازلي لانتهاء الحظر الشامل

12021412118859387722

هل ستلغي الحكومة قرار الحظر الشامل ؟

12202026113048717396247

محددات إلغاء الحظر الشامل في المملكة

1220202152226342534523

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة