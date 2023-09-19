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الثلاثاء، 19-09-2023 01:29 م

الفراية : لهذا السبب اجرينا تمرين زلزال البحر الميت

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن تمرين درب الأمان (3) مهم جدا، ويفترض حدوث زلزال في منطقة البحر الميت، وتتأثر فيه محافظات عدة من بينها العاصمة عمان .

وقال الفراية للتلفزيون الأردني الثلاثاء، إن التدريب يختبر قدرات الدولة الأردنية للاستجابة لهذا الزلزال، كما يختبر قدرة المؤسسات على التعامل مع الزلازل، مشيرا الى أن الدرس المهم في التمرين هو التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، للتعاون مع مثل هذه الأحداث، والهدف من التمرين معرفة الفجوات أو الثغرات الموجودة في القدرات البشرية والمعدات والخطط والعمل على تحسينها.

وبيّن وزير الداخلية، أن الدروس المستفادة من التمرين كثيرة، حيث أن الزلازل حدث عظيم، والأحداث العظيمة لا تتعامل معها مؤسسات حكومية لوحدها، وإنما تتعامل معها الدولة ككل، وفي حال حدوث زلزال فإن الجميع معني في التعامل معه، وأن انسجام وتنسيق عمل القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية على درجة عالية من الأهمية.

ونوه الى أن الحكومة لديها منصات تحتوي على أعداد كبيرة من المتطوعين، مصنفين للتعامل مع الحوادث بحسب طبيعتها.

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