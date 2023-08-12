الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

الوكيل الاخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، عن الطلب من البعثات الأردنية في الخارج بإعلام وزارة الداخلية "عمن يرغب بزيارة الأردن حتى نسهل عليه زيارته أو الاستثمار به".



وقال الفراية: "سوريا ما زال الوضع الأمني بها غير مستقر ونعاني من تهريب المخدرات والتهريب عموما، وبعض الأردنيين يحاولون استغلال الزيارات لسوريا للتهريب".



وفي حديثه عن العراق، قال إن "التأشيرة للعراقيين يمكن أخذها بطرق عدة"، مشيرا إلى أن العراقيين "تعاونوا مع المستثمرين الأردنيين في العراق بخصوص التأشيرة".



وبالنسبة للسياحة العلاجية قال إن "الوزارة سهلت دخولهم وأبقت الموافقة على بعض الدول".



ومنحت الحكومة الحالية 226 شخصا الجنسية مقابل الاستثمار، وفق الفراية الذي لفت إلى أن العدد التراكمي وصل إلى 400.



وقال إن جميع خدمات وزارة الداخلية إلكترونية حاليا، ومع نهاية العام الحالي "سننهي خدمات لدائرة الأحوال المدنية عبر رقمنتها".



رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع قال خلال اللقاء، إن وزارة الداخلية تعكس الوجه الاستثماري للأردن، داعيا إلى "تسهيل إجراءات منح التأشيرة وإنشاء لجنة تتولى تسهيل تأسيس الشركات وتسهيل قدوم المستثمرين بالمطار والمعابر البرية تحديدا".



الفراية قال: "سترون تحسنا على الحدود والتعامل مع السياحة في الأردن جيد، وسترون معالجة لبعض الملاحظات التي وصلت عن البترا وكيفية التعامل مع السياح هناك".



وتحدث عن ارتفاع عدد زوار الأردن عبر المعابر البرية بمقدار مليوني شخص خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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