السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رسمياً .. وزير التربية يكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟

السبت، 12-08-2023 12:52 م

الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، عن الطلب من البعثات الأردنية في الخارج بإعلام وزارة الداخلية "عمن يرغب بزيارة الأردن حتى نسهل عليه زيارته أو الاستثمار به".

وقال الفراية: "سوريا ما زال الوضع الأمني بها غير مستقر ونعاني من تهريب المخدرات والتهريب عموما، وبعض الأردنيين يحاولون استغلال الزيارات لسوريا للتهريب".

وفي حديثه عن العراق، قال إن "التأشيرة للعراقيين يمكن أخذها بطرق عدة"، مشيرا إلى أن العراقيين "تعاونوا مع المستثمرين الأردنيين في العراق بخصوص التأشيرة".

وبالنسبة للسياحة العلاجية قال إن "الوزارة سهلت دخولهم وأبقت الموافقة على بعض الدول".

ومنحت الحكومة الحالية 226 شخصا الجنسية مقابل الاستثمار، وفق الفراية الذي لفت إلى أن العدد التراكمي وصل إلى 400.

وقال إن جميع خدمات وزارة الداخلية إلكترونية حاليا، ومع نهاية العام الحالي "سننهي خدمات لدائرة الأحوال المدنية عبر رقمنتها".

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع قال خلال اللقاء، إن وزارة الداخلية تعكس الوجه الاستثماري للأردن، داعيا إلى "تسهيل إجراءات منح التأشيرة وإنشاء لجنة تتولى تسهيل تأسيس الشركات وتسهيل قدوم المستثمرين بالمطار والمعابر البرية تحديدا".

الفراية قال: "سترون تحسنا على الحدود والتعامل مع السياحة في الأردن جيد، وسترون معالجة لبعض الملاحظات التي وصلت عن البترا وكيفية التعامل مع السياح هناك".

وتحدث عن ارتفاع عدد زوار الأردن عبر المعابر البرية بمقدار مليوني شخص خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ض

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

7202317123132760527218

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

-1

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

64d61ab4c254f

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

273914_16_1691835681

السياحة تعلق رحلات "أردننا جنة" لثلاثة أيام

1

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

أخبار متعلقة
uuuuu

افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات في جامعة الزيتونة

yyy

محاضرة في بترا حول آفة المخدرات وسبل مكافحتها

320211321723376684594

توضيح حول تصاريح العمالة المصرية في الأردن

720232685430657924747

جمعية البيئة وإقليم البترا ينفذان حملة بيئية تطوعية

2

إطلاق مشروع تدريب الأكاديميات على نظام العمل الحزبي بالجامعات

6

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة