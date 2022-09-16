الفراية يوضح بشأن المسؤول عن حادثة انهيار عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين إلى موقع انهيار عمارة اللويبدة، خلال أقل من ساعة من الانهيار؛ لدعم الكوادر العاملة وإظهار الاهتمام لذوي المفقودين.

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وبين، "لا اعتقد انه كان مطلوب من الرئيس ان يحدد المسؤول حال وصوله موقع الحادث هنالك نيابة عامة تحقق"، مؤكدا أن التعامل مع الحادث كان باحترافية ودون فزعة ويتم الآن رعاية العائلات المتضررة ومواساتهم وتامين احتياجاتهم.







وقال الفراية، إن الرئيس الخصاونة اطلع على العمل في موقع الانهيار من على شرفة حتى لا يعيق عمل رجال الإنقاذ.



