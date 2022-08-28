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الأحد، 28-08-2022 03:27 م

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

ddوزارة الداخلية


الوكيل الاخباري – قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتالياً الأسماء: ‏ ‏

‏1.‏ نقل مدير قضاء اذرح اسعد فلاح اللصاصمة مديراً لقضاء ‏وادي عربة / محافظة العقبة .‏

‏2.‏ نقل مساعد متصرف لواء وادي السير داود مدالله الثبيتات ‏مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك .‏

‏3.‏ نقل مدير قضاء ام البساتين فادي احمد الرتيمه مساعداً ‏لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك . ‏

‏4.‏ نقل مساعد متصرف لواء الهاشمية زيد غازي الهباهبه ‏مساعداً لمتصرف لواء القويسمه / محافظة العاصمة .‏

‏5.‏ نقل مدير قضاء ام الرصاص ناصر عايش القعيسي مديراً ‏لقضاء ام البساتين / محافظة العاصمة .‏

‏6.‏ نقل مساعد متصرف لواء دير علا عبدالله قاسم كريشان ‏إلى مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .‏

‏7.‏ نقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية محمد سلطان ‏الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء بني كنانة / محافظة اربد .‏

‏8.‏ نقل مدير قضاء ايل ضيف الله محمود السلامين مديراً ‏لقضاء الجفر / محافظة معان .‏

‏9.‏ نقل مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي محمود مبارك ‏البريزات مديراً لقضاء زي / محافظة البلقاء .‏

‏10.‏ نقل مساعد متصرف لواء ناعور رائد عبدالحميد المعايطه ‏مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء .

‏11.‏ نقل مدير القضاء عناد موسى الخنان من مديرية المتابعة ‏والتفتيش مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك .‏

‏12.‏ نقل مساعد متصرف لواء الجامعة اياد فلاح النعيمات ‏مساعداً لمتصرف لواء ناعور / محافظة العاصمة .‏

‏13.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الكرك غازي سعد ابو ‏قاعود مديراً لقضاء رجم الشامي / محافظة العاصمة .‏

‏14.‏ نقل مساعد منسق شؤون اللاجئين مدير القضاء  رولا ‏صالح السبول إلى مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة .‏

‏15.‏ نقل مساعد متصرف لواء ماحص والفحيص موسى عواد ‏الحنيطي إلى مكتب تنسيق شؤون اللاجئين / مركز الوزارة .‏

‏16.‏ نقل مدير القضاء ناصر عقله ابو دلبوح من غرفة ‏العمليات الرئيسية / مركز الوزارة مساعداً لمتصرف لواء البادية ‏الشمالية الغربية / محافظة المفرق . ‏

‏17.‏ نقل مدير قضاء المريغة محمد خليل الرفايعه مديراً لقضاء ‏اذرح / محافظة معان .‏

‏18.‏ نقل مساعد متصرف لواء القطرانه شايش متعب المجالي ‏مديراً لقضاء الموجب / محافظة الكرك .‏

‏19.‏ نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا صلاح ابراهيم القلاب ‏مديراً لقضاء عرجان / محافظة عجلون .‏

‏20.‏ نقل مدير القضاء نضال عيد الحجازين من مركز محافظة ‏المفرق الى مركز محافظة جرش .‏

‏21.‏ نقل مدير قضاء بلعما موفق عطالله هليبان مساعداً ‏لمتصرف لواء البادية الشمالية / محافظة المفرق .‏

‏22.‏ نقل مدير قضاء ماعين محمد غازي الذويخ مديراً لقضاء ‏بلعما / محافظة المفرق .‏

‏23.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة سفيان سالم ‏العلياني مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا . ‏

‏24.‏ نقل مساعد متصرف لواء بني كنانه خلف محمد القاضي ‏مديراً لقضاء صبحا / محافظة المفرق .‏

‏25.‏ نقل مدير قضاء الازرق علي خلف الجماعين مساعداً لمدير ‏مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء لشؤون ‏الابنية واللوازم والمركبات / مركز الوزارة .‏

‏26.‏ نقل مساعد متصرف لواء الحسينية رامي محمد الختاتنه ‏مديراً لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك .‏

‏27.‏ نقل مساعد متصرف لواء الكورة ماهر حامد السعايده ‏مساعداً لمتصرف لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء .‏

‏28.‏ نقل مدير قضاء صخرة صقر ظاهر الفواز مديراً لقضاء ‏المنشية / محافظة المفرق . ‏

‏29.‏ نقل مساعد متصرف لواء الشوبك سطام هارون الجازي ‏مساعداً لمتصرف لواء القويره / محافظة العقبة .‏

‏30.‏ نقل مساعد متصرف لواء الحسا محمد احمد السعيدات ‏مديراً لقضاء ايل / محافظة معان .‏

‏31.‏ نقل مساعد متصرف لواء فقوع سالم ناصر الزوايده مديراً ‏لقضاء المريغة / محافظة معان . ‏

‏32.‏ نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار ‏مدير القضاء زكريا عبدالعزيز الدويري مساعداً لمتصرف ‏لواء الجامعة / محافظة العاصمة .‏

‏33.‏ نقل مدير قضاء رجم الشامي شرحبيل يوسف الزناتي ‏مدير اً لقضاء صخرة / محافظة عجلون .‏

‏34.‏ نقل مساعد متصرف لواء القويرة  محمود سميحان ابو ‏شتال مساعداً لمتصرف لواء الحسينية / محافظة معان .‏

‏35.‏ نقل مدير قضاء المنشية سامر محمد الدعجة مديراً لقضاء ‏حسبان / محافظة العاصمة .‏

‏36.‏ نقل مدير قضاء زي مفضي سليمان الحديثات مديراً لقضاء ‏ام الرصاص / محافظة العاصمة .‏

‏37.‏ نقل مدير قضاء الموجب سامي محمد الشوابكه مساعداً ‏لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .‏

‏38.‏ نقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية  ريان ‏حسين الزيود مديراً لقضاء ماعين / محافظة مادبا .‏

‏39.‏ نقل مدير قضاء الجفر عنبر جزا الغثيان مساعدا لمتصرف ‏لواء القطرانه / محافظة الكرك .‏

‏40.‏ نقل مدير قضاء صبحا بشير سعود الجبور مساعداً لمدير ‏مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .‏

‏41.‏ نقل مدير قضاء عرجان احمد غصاب العساف إلى مديرية ‏المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .‏

‏42.‏ نقل مساعد متصرف لواء القصر ابراهيم موسى العطيات ‏إلى مكتب تنسق شؤون اللاجئين / مركز الوزارة .‏

‏43.‏ نقل مساعد متصرف لواء القويسمه سامي سلامه الخلايله ‏مديراً لقضاء الازرق / محافظة الزرقاء .‏

‏44.‏ نقل مدير قضاء العريض صالح عبدالرزاق الخوالده مساعداً ‏لمتصرف لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء .‏

‏45.‏ تعيين مدير القضاء راجح نايف الخلفات مساعداً لمتصرف ‏لواء الحسا / محافظة الطفيلة .‏

‏46.‏ تعيين مدير القضاء رائد نعمان الشاعر مساعداً لمتصرف لواء ‏الوسطية / محافظة اربد .‏

‏47.‏ تعيين مدير القضاء عبدالكريم سلمان الحماد مساعداً ‏لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .

‏48.‏ تعيين مدير القضاء  ماهر خالد الخريشا مساعداً لمتصرف ‏لواء القصر / محافظة الكرك .‏

‏49.‏ تعيين مدير القضاء عيسى عبدالفتاح البقور مساعداً ‏لمتصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء .‏

‏50.‏ تعيين مدير القضاء حازم غالب البخيت الفايز مساعداً ‏لمتصرف لواء وادي السير/ محافظة العاصمة .‏

‏51.‏ تعيين مدير القضاء محمد رياض الصمادي مساعداً لمتصر ف ‏لواء الكورة / محافظة اربد . ‏

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