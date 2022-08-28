تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الاخباري – قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وتالياً الأسماء:
1. نقل مدير قضاء اذرح اسعد فلاح اللصاصمة مديراً لقضاء وادي عربة / محافظة العقبة .
2. نقل مساعد متصرف لواء وادي السير داود مدالله الثبيتات مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك .
3. نقل مدير قضاء ام البساتين فادي احمد الرتيمه مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك .
4. نقل مساعد متصرف لواء الهاشمية زيد غازي الهباهبه مساعداً لمتصرف لواء القويسمه / محافظة العاصمة .
5. نقل مدير قضاء ام الرصاص ناصر عايش القعيسي مديراً لقضاء ام البساتين / محافظة العاصمة .
6. نقل مساعد متصرف لواء دير علا عبدالله قاسم كريشان إلى مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .
7. نقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية محمد سلطان الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء بني كنانة / محافظة اربد .
8. نقل مدير قضاء ايل ضيف الله محمود السلامين مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان .
9. نقل مساعد متصرف لواء المزار الجنوبي محمود مبارك البريزات مديراً لقضاء زي / محافظة البلقاء .
10. نقل مساعد متصرف لواء ناعور رائد عبدالحميد المعايطه مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء .
11. نقل مدير القضاء عناد موسى الخنان من مديرية المتابعة والتفتيش مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك .
12. نقل مساعد متصرف لواء الجامعة اياد فلاح النعيمات مساعداً لمتصرف لواء ناعور / محافظة العاصمة .
13. نقل مساعد متصرف لواء قصبة الكرك غازي سعد ابو قاعود مديراً لقضاء رجم الشامي / محافظة العاصمة .
14. نقل مساعد منسق شؤون اللاجئين مدير القضاء رولا صالح السبول إلى مديرية التنمية المحلية / مركز الوزارة .
15. نقل مساعد متصرف لواء ماحص والفحيص موسى عواد الحنيطي إلى مكتب تنسيق شؤون اللاجئين / مركز الوزارة .
16. نقل مدير القضاء ناصر عقله ابو دلبوح من غرفة العمليات الرئيسية / مركز الوزارة مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق .
17. نقل مدير قضاء المريغة محمد خليل الرفايعه مديراً لقضاء اذرح / محافظة معان .
18. نقل مساعد متصرف لواء القطرانه شايش متعب المجالي مديراً لقضاء الموجب / محافظة الكرك .
19. نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا صلاح ابراهيم القلاب مديراً لقضاء عرجان / محافظة عجلون .
20. نقل مدير القضاء نضال عيد الحجازين من مركز محافظة المفرق الى مركز محافظة جرش .
21. نقل مدير قضاء بلعما موفق عطالله هليبان مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية / محافظة المفرق .
22. نقل مدير قضاء ماعين محمد غازي الذويخ مديراً لقضاء بلعما / محافظة المفرق .
23. نقل مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة سفيان سالم العلياني مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا .
24. نقل مساعد متصرف لواء بني كنانه خلف محمد القاضي مديراً لقضاء صبحا / محافظة المفرق .
25. نقل مدير قضاء الازرق علي خلف الجماعين مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء لشؤون الابنية واللوازم والمركبات / مركز الوزارة .
26. نقل مساعد متصرف لواء الحسينية رامي محمد الختاتنه مديراً لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك .
27. نقل مساعد متصرف لواء الكورة ماهر حامد السعايده مساعداً لمتصرف لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء .
28. نقل مدير قضاء صخرة صقر ظاهر الفواز مديراً لقضاء المنشية / محافظة المفرق .
29. نقل مساعد متصرف لواء الشوبك سطام هارون الجازي مساعداً لمتصرف لواء القويره / محافظة العقبة .
30. نقل مساعد متصرف لواء الحسا محمد احمد السعيدات مديراً لقضاء ايل / محافظة معان .
31. نقل مساعد متصرف لواء فقوع سالم ناصر الزوايده مديراً لقضاء المريغة / محافظة معان .
32. نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار مدير القضاء زكريا عبدالعزيز الدويري مساعداً لمتصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة .
33. نقل مدير قضاء رجم الشامي شرحبيل يوسف الزناتي مدير اً لقضاء صخرة / محافظة عجلون .
34. نقل مساعد متصرف لواء القويرة محمود سميحان ابو شتال مساعداً لمتصرف لواء الحسينية / محافظة معان .
35. نقل مدير قضاء المنشية سامر محمد الدعجة مديراً لقضاء حسبان / محافظة العاصمة .
36. نقل مدير قضاء زي مفضي سليمان الحديثات مديراً لقضاء ام الرصاص / محافظة العاصمة .
37. نقل مدير قضاء الموجب سامي محمد الشوابكه مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .
38. نقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ريان حسين الزيود مديراً لقضاء ماعين / محافظة مادبا .
39. نقل مدير قضاء الجفر عنبر جزا الغثيان مساعدا لمتصرف لواء القطرانه / محافظة الكرك .
40. نقل مدير قضاء صبحا بشير سعود الجبور مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار / مركز الوزارة .
41. نقل مدير قضاء عرجان احمد غصاب العساف إلى مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
42. نقل مساعد متصرف لواء القصر ابراهيم موسى العطيات إلى مكتب تنسق شؤون اللاجئين / مركز الوزارة .
43. نقل مساعد متصرف لواء القويسمه سامي سلامه الخلايله مديراً لقضاء الازرق / محافظة الزرقاء .
44. نقل مدير قضاء العريض صالح عبدالرزاق الخوالده مساعداً لمتصرف لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء .
45. تعيين مدير القضاء راجح نايف الخلفات مساعداً لمتصرف لواء الحسا / محافظة الطفيلة .
46. تعيين مدير القضاء رائد نعمان الشاعر مساعداً لمتصرف لواء الوسطية / محافظة اربد .
47. تعيين مدير القضاء عبدالكريم سلمان الحماد مساعداً لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .
48. تعيين مدير القضاء ماهر خالد الخريشا مساعداً لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .
49. تعيين مدير القضاء عيسى عبدالفتاح البقور مساعداً لمتصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء .
50. تعيين مدير القضاء حازم غالب البخيت الفايز مساعداً لمتصرف لواء وادي السير/ محافظة العاصمة .
51. تعيين مدير القضاء محمد رياض الصمادي مساعداً لمتصر ف لواء الكورة / محافظة اربد .
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