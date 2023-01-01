الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

حادث تدهور يودي بحياة الشابين عليان وجرادات

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن

إصابة شاب بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

التربية تنعى وفاة الطالب سيف الطورة

الأحد، 01-01-2023 10:44 ص

الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

482375_1_1672417280


الوكيل الاخباري- بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال عام 2022 نحو 905402 زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.اضافة اعلان


ووفقاً للاحصائية فقد زائر المدينة خلال العام الماضي 638592 سائحاً أجنبيا، و33303 زائراً عربياً، و99880 زائراً أردنياً، إضافة إلى 84584 زائراً ضمن برنامج أردننا جنة، و4043 زائراً من الضيوف الرسميين والأطفال المعفيين من رسوم دخول المدينة.

كما سجلت الاحصائية أيضا ارتفاعاً ملحوظاً في زوار المتحف الأثري، والذين بلغت أعدادهم نحو 170869 زائر.

وبلغت نسبة النمو في أعداد زوار المدينة الوردية، نحو 284% عن زوار العام 2021، ونحو 233% عن زوار العام 2020.

وأعتبر رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن هذا النمو في أعداد زوار البترا خلال العام 2022، يعني وصول المدينة إلى حالة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال الفرجات، إن عدد زوار البترا في 2022، يشكل ما نسبته ٨٠٪؜ من أعداد الزوار في عام ٢٠١٩ رغم ان العام الماضي كان متأثرا بتداعيات جائحة كورونا، وعدد آخر من الظروف أبرزها السيول الأخيرة التي شهدتها المنطقة. 

وأَضاف الفرجات، أن وصول البترا إلى حالة التعافي السياحي، يتزامن مع بدء عدة مشاريع كبرى، أهمها القرية الثقافية وتفعيل منظومة النقل السياحي، إضافة إلى الاستمرار في تنظيم الموقع الاثري والارتقاء بتجربة السائح والخدمات المقدمة له.

وأوضح الفرجات، أن السلطة ستستمر بالعمل مع جميع الشركاء لتأخذ البترا حصتها من سوق السياحة العالمي، مشيرا إلى أن استمرار تعافي السياحة يعني أن عام ٢٠٢٣ سيكون بقوة عام ٢٠١٩ الذي سجل مليونية السياحة ولأول مرة في تاريخ البترا، وربما أكثر..

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (1)

حادث تدهور يودي بحياة الشابين عليان وجرادات

unnamed

450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

IMG_3821

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

سيف

التربية تنعى وفاة الطالب سيف الطورة

الأمن العام

الامن يلاحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي قيام موظفين بزيارة البيوت لنشر الامراض

7

شاهد : لحظة وفاة مواطن اردني اثناء اداء صلاة المغرب - فيديو

أخبار متعلقة
غرف-فندق-موفنبيك-البحر-الميت

%83 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة رأس السنة الميلادية

8202215194231348100855

635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

112022242340125576805

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

main_image63a9958133a63

إخلاء موقع البتراء الأثري من السياح بسبب السيول - فيديو

بشر-الخصاونة

الخصاونة يوعز بتسهيل مهمة حركة الشاحنات بما يكفل انسيابيَّة توريد البضائع

1670757470452

وفد مصري يطلع على تجربة البترا السياحية