الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

الوكيل الاخباري-

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بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال عام 2022 نحو 905402 زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.ووفقاً للاحصائية فقد زائر المدينة خلال العام الماضي 638592 سائحاً أجنبيا، و33303 زائراً عربياً، و99880 زائراً أردنياً، إضافة إلى 84584 زائراً ضمن برنامج أردننا جنة، و4043 زائراً من الضيوف الرسميين والأطفال المعفيين من رسوم دخول المدينة.كما سجلت الاحصائية أيضا ارتفاعاً ملحوظاً في زوار المتحف الأثري، والذين بلغت أعدادهم نحو 170869 زائر.وبلغت نسبة النمو في أعداد زوار المدينة الوردية، نحو 284% عن زوار العام 2021، ونحو 233% عن زوار العام 2020.وأعتبر رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن هذا النمو في أعداد زوار البترا خلال العام 2022، يعني وصول المدينة إلى حالة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.وقال الفرجات، إن عدد زوار البترا في 2022، يشكل ما نسبته ٨٠٪؜ من أعداد الزوار في عام ٢٠١٩ رغم ان العام الماضي كان متأثرا بتداعيات جائحة كورونا، وعدد آخر من الظروف أبرزها السيول الأخيرة التي شهدتها المنطقة.وأَضاف الفرجات، أن وصول البترا إلى حالة التعافي السياحي، يتزامن مع بدء عدة مشاريع كبرى، أهمها القرية الثقافية وتفعيل منظومة النقل السياحي، إضافة إلى الاستمرار في تنظيم الموقع الاثري والارتقاء بتجربة السائح والخدمات المقدمة له.وأوضح الفرجات، أن السلطة ستستمر بالعمل مع جميع الشركاء لتأخذ البترا حصتها من سوق السياحة العالمي، مشيرا إلى أن استمرار تعافي السياحة يعني أن عام ٢٠٢٣ سيكون بقوة عام ٢٠١٩ الذي سجل مليونية السياحة ولأول مرة في تاريخ البترا، وربما أكثر..