الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

الحكم بحبس 3 أشخاص اعتدوا على شخص أمام عائلته في الرمثا مدة 3 سنوات

وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل سواقة

الهناندة: نظام الفوترة الجديد يستوعب 60 مليون فاتورة يوميا

%83 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة رأس السنة الميلادية

الشواربة: توجه لإلغاء الاعتراض على المخالفات المرورية

وفاة طالبة فلسطينية إثر سقوطها من الطابق الرابع في الأردن

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية لتكميلية التوجيهي

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 29-12-2022 02:48 م

%83 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة رأس السنة الميلادية

غرف-فندق-موفنبيك-البحر-الميت


الوكيل الاخباري- وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة نهاية رأس السنة الميلادية إلى 83% في البحر الميت، و58% في العاصمة عمّان، و76% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.اضافة اعلان


وقال القاسم، الخميس،إنّ نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، بلغت في البحر الميت 62% والعاصمة عمّان 60% فيما كانت في البترا 83%.

أرجع القاسم، أسباب ارتفاع الحجوزات لإجازة رأس السنة الميلادية التي تقرر أن تكون عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص، إضافة لنشاط الحركة السياحية بمثل هذا الوقت من العام في منطقة البحر الميت وجنوب الأردن مثل وادي رم والعقبة والبترا (المثلث الذهي).

يشار إلى أن العديد من الفعاليات تقام بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجن

الحكم بحبس 3 أشخاص اعتدوا على شخص أمام عائلته في الرمثا مدة 3 سنوات

629f98b2-سجن-فارغ-1

وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل سواقة

image

الهناندة: نظام الفوترة الجديد يستوعب 60 مليون فاتورة يوميا

63ad7bf27b0ad

الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة من 13 شاحنة إلى غزة

6202129215248915696253

الشواربة: توجه لإلغاء الاعتراض على المخالفات المرورية

1672311497157

توصيات ببناء استراتيجية إعلامية خاصة للإرشاد الزراعي

أخبار متعلقة
8202215194231348100855

635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

112022242340125576805

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

1670757470452

وفد مصري يطلع على تجربة البترا السياحية

1120222611384406322541

821 ألف زائر للبترا منذ بداية العام

unnamed (1)

%77 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم نهاية الأسبوع الحالي

من حفل هندي سابق في البحر الميت

حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت