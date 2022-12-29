%83 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة رأس السنة الميلادية

الوكيل الاخباري-

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وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة نهاية رأس السنة الميلادية إلى 83% في البحر الميت، و58% في العاصمة عمّان، و76% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.وقال القاسم، الخميس،إنّ نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، بلغت في البحر الميت 62% والعاصمة عمّان 60% فيما كانت في البترا 83%.أرجع القاسم، أسباب ارتفاع الحجوزات لإجازة رأس السنة الميلادية التي تقرر أن تكون عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص، إضافة لنشاط الحركة السياحية بمثل هذا الوقت من العام في منطقة البحر الميت وجنوب الأردن مثل وادي رم والعقبة والبترا (المثلث الذهي).يشار إلى أن العديد من الفعاليات تقام بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.