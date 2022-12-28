الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

توقيع كتاب رحلة امرأة بملتقى سيدات الأعمال والمهن

عروض وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة جدارا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غداً - اسماء

الحالة الصحية للنائب عبد الكريم الدغمي مستقرة

635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

الإدارة المحلية: التعامل مع 78 حادثا بالمنخفض الأخير

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

بدء مشروع مأسسة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة بالكرك

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

العين الحمارنة : سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة

الأربعاء، 28-12-2022 10:24 م

635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

8202215194231348100855


الوكيل الاخباري - اختتمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع جمعية عاصمة الأنباط اليوم الأربعاء مشاريع السلطة التنموية الموجهة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة في إقليم البترا ، والذي استفاد منها نحو 635 شخصا من ذوي الاعاقة من مختلف مناطق اللواء.

واشتمل البرنامج على توزيع المعدات الطبية لحوالي 87 شخصا معاقا منهم الاعاقة الشديدة والمتوسطة بالاضافة لتوزيع المعدات الطبية على اربع جمعيات للتربية الخاصة في اللواء لتوسيع قاعدة الاستفادة منها لابناء المجتمع المحلي كافة، فيما شمل التوزيع أسِرَّة وفرشات طبية وحرامات ووكرات للمشي وعدد آخر من المعدات التي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202028173011206420906

توقيع كتاب رحلة امرأة بملتقى سيدات الأعمال والمهن

102022291578442686630

عروض وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة جدارا

122022158451818260341

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غداً - اسماء

eee

الإدارة المحلية: التعامل مع 78 حادثا بالمنخفض الأخير

112022242340125576805

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

12202227172140856358516

بدء مشروع مأسسة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة بالكرك

أخبار متعلقة
112022242340125576805

إقليم البترا والأرصاد الجوية تبحثان تطوير منظومة الرصد الجوي

ee

حملة للتبرع بالدم بجامعة عجلون

12202221224824757931946

تخريج 250 متدربة على مهن الخياط والتطريز والأشغال اليدوية

12202214183126585585932

جرش : اختتام مشروع تدريب العاملين مع ذوي التحديات الذهنية والتوحد

w

مبادرة أهلية في الكورة لبناء مدرسة أساسية كوقف تعليمي

download

أبو حسان رئيساً لمجلس أمناء جمعية رجال الأعمال