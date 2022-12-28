635 من ذوي الإعاقة حظيوا بدعم مشروعات سلطة إقليم البترا

الوكيل الاخباري - اختتمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع جمعية عاصمة الأنباط اليوم الأربعاء مشاريع السلطة التنموية الموجهة لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة في إقليم البترا ، والذي استفاد منها نحو 635 شخصا من ذوي الاعاقة من مختلف مناطق اللواء.



واشتمل البرنامج على توزيع المعدات الطبية لحوالي 87 شخصا معاقا منهم الاعاقة الشديدة والمتوسطة بالاضافة لتوزيع المعدات الطبية على اربع جمعيات للتربية الخاصة في اللواء لتوسيع قاعدة الاستفادة منها لابناء المجتمع المحلي كافة، فيما شمل التوزيع أسِرَّة وفرشات طبية وحرامات ووكرات للمشي وعدد آخر من المعدات التي يحتاجها الاشخاص ذوي الاعاقة.

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