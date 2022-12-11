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الأحد، 11-12-2022 02:49 م

وفد مصري يطلع على تجربة البترا السياحية

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الوكيل الإخباري - اطلع وفد مصري خلال زيارته اليوم الأحد، لمدينة البترا على التجربة السياحية للمدينة، والتي جاءت تنفيذاً لبرامج اتفاقية التوأمة الموقعة بين البترا والأقصر المصرية.

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وبحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، خلال استقباله محافظ الأقصر مصطفى ألهم والوفد المرافق، سبل تنفيذ برامج سياحية وتسويقية بين الطرفين لتعزيز الجانب السياحي والارتقاء به والتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين وثقافة مجتمعاتهما.


وقال الفرجات إن الزيارة جاءت نتيجة لاتفاقية التوأمة المبرمة بين المدينتين، لتبادل الخبرات السياحية بين الطرفين وتعزيز جوانب التعاون، مشيرا إلى أن الأردن ومصر لديها علاقات متشابكة، والبترا والأقصر تتشابهان في الفرص السياحية والتحديات.


وبين" أننا نعمل على رسم السياسات للمضي قدماً نحو تحقيق عدة أهداف تخدم المدينتين ولجذب الاستثمارات المتنوعة"، بالإضافة إلى دراسة عمل مهرجانات مشتركة، وإمكانية تشبيك القطاعات السياحية بين المنطقتين، وتبادل الخبرات في مجالات عدة كالجانب الأثري والاهتمام بالآثار.


من جانبه، قال مصطفى ألهم إن الطرفين يتشابهان ولديهما ثقافات مشتركة، ونهدف لزيادة الفائدة سياحياً لكلا الجانبين ونقل خبرات الجانب المصري للأردني والعكس، لا سيما أن السلطة تمتلك مقومات كبيرة وقدرتها على إدارة المواقع الأثرية، كما نهدف لجذب الاستثمارات المختلفة للبترا والأقصر.


وأشار إلى أنه تم تبادل أفكار عديدة مع سلطة إقليم البترا حيث جاءت هذه الزيارة لترجمة الأفكار على أرض الواقع بالتعاون مع السلطة، وسيجري خلال الفترة القليلة المقبلة وضع عدة اقتراحات لتنفيذها في أقرب فرصة مع وجود البيئة السياحية المتميزة في البلدين.


وجال الوفد المصري خلال زيارته على الموقع الأثري بالبترا والمتحف ومنطقة البيضا والبترا الصغيرة ومنطقة البيضا.


واختتمت الزيارة المصرية بلقاء ممثلي القطاع السياحي في المنطقة.

 




 

 


 

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