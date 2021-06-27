الفرجات لـ الوكيل : الصحة تعتزم توفير فحص كورونا السريع خلال أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا ، سليمان الفرجات ، أن وزارة الصحة تعتزم تأمين فحص فيروس كورونا السريع (PCR) ، خلال الأيام القليلة القادمة .

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وأشار الفرجات ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيُصار إلى تنفيذ تعليمات بشأن السماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية، اعتبارا من الخميس القادم الموافق الأول من تموز (7).



" يُشترط لدخول منطقة المثلث الذهبي ، والتي تشتمل وادي رم، البترا، العقبة، أن يكون قد مضى على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح 3 أسابيع ، وأقل من ذلك ، سيتم فحصه ، لتأكيد خلوّه من الإصابة ، وفي حال إصابته سيتم اتباع البروتوكول الصحي المناسب المعتمد " ، وفق الفرجات .

وبيّن، إن الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للوصول إلى صيف آمن، والتخلّص من الإجراءات الصارمة، التي كانت قد ألقت بظلالها على الأردنيين منذ بدء الجائحة.







