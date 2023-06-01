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الوكيل الاخباري

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الخميس، 01-06-2023 09:39 م

الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة البلقاء تحتفي بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة البلقاء اليوم الخميس بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوه الحسين وذلك في ساحة جامعة البلقاء التطبيقية بمشاركة آلاف المواطنين.

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وشارك في الاحتفال محافظ البلقاء ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس بلدية السلط الكبرى ونواب محافظة البلقاء ومدراء الدوائر الرسمية والحكام الإداريون ورؤساء البلديات والهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والأهلية ولجنة خدمات مخيم البقعة وأهالي المخيم والمدارس الخاصة والحكومية وأعضاء مجلس المحافظة ووجهاء العشائر في المحافظة.


وتضمن الاحتفال، فقرات فنية لفرق معان وجرش ومشاركة الفنانين رامي خالد ومحمد الشعلان وفقرات فنية وشعبية متنوعة، إضافة إلى فقرات خاصة بالأطفال، ومنها الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات وتوزيع الهدايا وإطلاق الألعاب النارية.


وعبر المواطنون عن بهجتهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يديم الأفراح على الأسرة الهاشمية .

 




 

 


 

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المفرق تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

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سماء المملكة تتزين بالألعاب النارية احتفاء بزفاف ولي العهد

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إربد: عشرات الآلاف يحتفلون بزفاف ولي العهد

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